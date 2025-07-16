Храбрая жительница Подмосковья отбила телефон у грабителя

Москвича защитила свой телефон от грабителя. Девушка догнала вора и отняла телефон.

Полицейские в Химках задержали 38-летнего мужчину, который пытался ограбить девушку на автобусной остановке, рассказали в МВД Московской области.

— Злоумышленник подошёл к девушке, которая ожидала автобус на остановке, выхватил у неё из рук дорогостоящий мобильный телефон и попытался скрыться. Не растерявшись, та догнала нападавшего и отобрала свой смартфон, после чего обратилась в полицию, — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сотрудники полиции задержали правонарушителя недалеко от места преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ. Химкинским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.