Храм Сретения Господня в поселке Деревянное отремонтируют к 800-летию крещения карелов

Министерство промышленности и торговли Карелии планирует курировать сбор денежных средств для реконструкции объекта.

Министр промышленности и торговли Карелии Денис Гурков 2 августа посетил храм Сретения Господня в поселке Деревянное, где встретился с настоятелем, протоиереем Сергием Герасимовым. Об этом сообщили в паблике Минпромторга республики.

Встреча организована директором благотворительного фонда «Северный духовный путь» Александром Лысенковским.



Сегодня Правительство Карелии ведет большую работу по подготовке к празднованию важной исторической даты — 800-летие крещения карелов, которая будет отмечаться в 2027 году. В рамках мероприятий запланированы ремонты храмов, восстановление святынь Карелии

— написали в источнике.



На встрече с настоятелем определили необходимый объем строительных работ для полной реконструкции объекта

— рассказал министр промышленности и торговли Карелии Денис Гурков.



Ведомство планирует курировать сбор денежных средств для строительства, в том числе и ряда других храмов Карелии.