Храм в честь семьи Николая II начали строить на юге Карелии (ФОТО)

Рядом с Олонцом возводят часовню-храм в честь царственных мучеников и новомучеников российских, сообщили власти этого района Карелии.

В поселке совхоза «Ильинский» начали строить часовню-храм в честь царственных мучеников и новомучеников российских.



Закладку фундамента ранее освятил настоятель храма протоиерей Борис Пуговкин в сослужении иерея Николая Поташева.



Об этом говорится в сообщении официального паблика властей Олонецкого района.



Отметим, святые новомученики и исповедники русской церкви — группа святых РПЦ, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 года.