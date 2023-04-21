Храм в честь семьи Николая II начали строить на юге Карелии (ФОТО)

Рядом с Олонцом возводят часовню-храм в честь царственных мучеников и новомучеников российских, сообщили власти этого района Карелии.
В поселке совхоза «Ильинский» начали строить часовню-храм в честь царственных мучеников и новомучеников российских.
Закладку фундамента ранее освятил настоятель храма протоиерей Борис Пуговкин в сослужении иерея Николая Поташева.
Об этом говорится в сообщении официального паблика властей Олонецкого района.
Отметим, святые новомученики и исповедники русской церкви — группа святых РПЦ, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917 года.
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