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Хранивший у себя наркотики рецидивист из Карелии надолго попал за решетку

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фото: коллаж © pxhere / «Столица на Онего»

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Сортавальский суд отправил мужчину в колонию строгого режима, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

 Сортавальский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Дело было рассмотрено в общем порядке. Суд учел, что житель Сортавалы уже ранее был судим и совершил преступление в период, когда отбывал условное наказание за предыдущее преступление. В результате житель Сортавалы был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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