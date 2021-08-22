Хранивший у себя наркотики рецидивист из Карелии надолго попал за решетку

Сортавальский суд отправил мужчину в колонию строгого режима, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Сортавальский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Дело было рассмотрено в общем порядке. Суд учел, что житель Сортавалы уже ранее был судим и совершил преступление в период, когда отбывал условное наказание за предыдущее преступление. В результате житель Сортавалы был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.