Хризантемы с белой ржавчиной обнаружены в Петрозаводске

В Петрозаводске уничтожили зараженные цветы, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

По результатами лабораторных исследований были выявлены возбудители белой ржавчины хризантем. В образце срезанных цветов импортного происхождения (Нидердланды), отобранном 7 июня при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния в одном из мест оптово-розничной торговли в Петрозаводске.

На основании закона «О карантине растений» в отношении подкарантинной продукции, собственник принял решение об ее уничтожении.