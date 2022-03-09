Хризантемы с трипсом обнаружены в Петрозаводске

Опасный вредитель обнаружен на кустовых хризантемах, которые продавали в месте реализации срезанных цветов, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

По результатам карантинного фитосанитарного мониторинга, проведенного должностными лицами Управления 3 марта в одном из мест реализации срезанных цветов, расположенном на территории Петрозаводска, в партии хризантемы кустовой из Голландии выявлен карантинный объект – Западный цветочный.

Наличие карантинного вредного организма в указанных партиях подтверждено результатами лабораторных исследований, проведенных Карельским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».

Собственником зараженной продукции принято решение об ее уничтожении.