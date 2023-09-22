Реклама

На строительной площадке жилого комплекса «Аристократ» в центре Петрозаводска заработал кран
22.09.2023 15:59
Юная биатлонистка завоевала для Карелии серебро на первенстве страны
24.09.2023 16:30
Запертая на балконе собака мешала спать целому району Петрозаводска
24.09.2023 15:30

Хрюша, Степаша, Каркуша и Филя встречают маленьких пациентов в больнице на севере Карелии

Новости. Общество
09:12, 25 Сентября 2023
фото: © Скриншот с видео: Михаил Охлопков / ВК

Новости партнеров

В Лоухской ЦРБ нашли способ успокоить детей перед приемом врача.

Маленькие дети боятся врача. Родителям часто сложно успокоить их перед визитом к доктору, отметил глава Минздрава Карелии и рассказал о том, что можно сделать, чтобы малыши не боялись, чтобы у кабинета педиатра вместо плача раздавались их  радостные возгласы.

Например, в Лоухской ЦРБ нашли такой способ, рассказал руководитель республиканского ведомства. Там по проекту «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» установили телевизоры. И теперь Хрюша, Степаша, Каркуша, Филя встречают маленьких пациентов у кабинета врача. С телеэкрана известные герои в доступной форме рассказывают детям о здоровье, здоровом образе жизни, правильном питании и многом другом, что важно и полезно знать малышам, сообщил министр в соцсети.

Мультяшные герои помогают ребятам настроиться на визит к врачу или процедуру, рассказывают о правилах поведения в поликлинике и делятся полезной информацией. Дети уже оценили нововведение, отметил руководитель республиканского Минздрава. Подтверждение тому - их радостные лица, заинтересованность, а главное то, что они не бояться врача.

Михаил Охлопком также рассказал, что в рамках этого же проекта в холле взрослой поликлиники Лоухской ЦРБ тоже  установили телевизоры. Ожидая приёма, пациенты слушают  актуальную информацию об оказании медицинской помощи сегодня, профилактических мероприятиях, которые проводятся в больнице, важности вакцинации, прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения.

В ближайшее время такое оборудование установят в Чупе, Пяозеро и Кестеньге, сообщил глава Минздрава Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2023, 20:30
В России резко упали оптовые цены на бензин
21.09.2023, 00:10
Психолог назвал главную черту характера долгожителей
18.09.2023, 09:20
Семья с четырьмя детьми собирается зимовать в заброшенной деревне в Карелии
18.09.2023, 00:10
Развеян популярный миф о пиве
19.09.2023, 10:10
Откуда и куда пройдет новая четырехполосная трасса в Карелии
24.09.2023, 10:30
Жители маленькой деревни в Карелии собрали 11 пакетов вещей для многодетных

Чтиво

Сегодня 08:56
Без политики
Как жители Петрозаводска могут сэкономить этой осенью с помощью СБП
Делимся с вами способом получить 3% кешбэка за повседневные траты.
«Веруны»
Сегодня 08:30
Все тайны «Кофе со сливками»
Сегодня 07:15
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске отпраздновали первоклассный День знаний
21.09.2023 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.