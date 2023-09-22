Хрюша, Степаша, Каркуша и Филя встречают маленьких пациентов в больнице на севере Карелии

В Лоухской ЦРБ нашли способ успокоить детей перед приемом врача.

Маленькие дети боятся врача. Родителям часто сложно успокоить их перед визитом к доктору, отметил глава Минздрава Карелии и рассказал о том, что можно сделать, чтобы малыши не боялись, чтобы у кабинета педиатра вместо плача раздавались их радостные возгласы.



Например, в Лоухской ЦРБ нашли такой способ, рассказал руководитель республиканского ведомства. Там по проекту «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» установили телевизоры. И теперь Хрюша, Степаша, Каркуша, Филя встречают маленьких пациентов у кабинета врача. С телеэкрана известные герои в доступной форме рассказывают детям о здоровье, здоровом образе жизни, правильном питании и многом другом, что важно и полезно знать малышам, сообщил министр в соцсети.

Мультяшные герои помогают ребятам настроиться на визит к врачу или процедуру, рассказывают о правилах поведения в поликлинике и делятся полезной информацией. Дети уже оценили нововведение, отметил руководитель республиканского Минздрава. Подтверждение тому - их радостные лица, заинтересованность, а главное то, что они не бояться врача.



Михаил Охлопком также рассказал, что в рамках этого же проекта в холле взрослой поликлиники Лоухской ЦРБ тоже установили телевизоры. Ожидая приёма, пациенты слушают актуальную информацию об оказании медицинской помощи сегодня, профилактических мероприятиях, которые проводятся в больнице, важности вакцинации, прохождения диспансеризации и диспансерного наблюдения.



В ближайшее время такое оборудование установят в Чупе, Пяозеро и Кестеньге, сообщил глава Минздрава Карелии.