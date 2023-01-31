Хрупкие девушки в Петрозаводске отгрузили 500 покрышек с незаконных свалок

В этот длительный уикенд часть петрозаводчан очищала городские площадки от опасных отходов.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами предоставил транспорт экологическим активистам Петрозаводска.



«Сегодня говорим спасибо удивительным людям, настоящим активистам, чье стремление сделать наш мир лучше зажигает сердца и приносит впечатляющие результаты. Хрупкие девушки со стальными характерами, Анастасия Валова и Екатерина Виноградова, увидели анонс администрации Петрозаводска об открытии дополнительных пунктов приема отслужившей резины и решили использовать возможность по максимуму.

Мы с удовольствием помогли осуществить задумку, предоставив транспорт», - говорится в сообщении регоператора.



В субботу, 25 февраля, в 11.00 группа активистов устроила импровизированный рейд по контейнерным площадкам.



«Сбор опасных отходов превратился в настоящее приключение, с препятствиями и неожиданными находками. Так, на нескольких локациях, шины вмерзли и их извлечение заняло немало времени. А на одной площадке под завалами резины оказался старинный экспонат, ставший ненужным кому-то, при этом отлично выглядит и своих свойств не потерял. На комплексах переработки отходов, входящих в Группу ЭкоЛайн, есть целые музеи таких находок. Благодарим Александру и Екатерину Виноградову, что сохранили набор», - сказано в сообщении.



В результате волонтеры убрали с контейнерных площадок более 500 покрышек. Старую авторезину они направят на утилизацию.