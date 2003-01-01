Хрустальную люстру в Музыкальном театре готовят к новому сезону

В Музыкальном театре помыли люстру, которой в этом году исполняется 70 лет.
Ежегодно перед началом нового сезона в Музыкальном театре моют самую большую городскую люстру. Сотрудники снимают несколько рядов кресел, опускают ее, меняют лампочкии намывают хрусталики, которых больше 17 тысяч.
— Её высота и диаметр — 3,5 м, а вес — 800 кг. Шутка ли, опустить блестящего гиганта вниз, протереть все 17,5 тысяч хрусталиков, декор, основание. А еще нужно поменять лампочки — все 208 штук, — рассказали в паблике Музыкального театра Карелии.
Интересно, что используют исключительно лампочки накаливания, рассказали «Столице на Онего» в театре.
— Когда выключают свет перед началом спектакля, то он гаснет постепенно — работают диммеры (светорегуляторы). А они «не дружат» с энергосберегающими лампочками и LED, — пояснили в театре.
Мы спросили, не бьют ли хрусталики во время мытья. говорят, нет. Во время большой реставрации театра в 2006–2009 годах была обнаружена утрата нескольких хрусталиков. И было принято решение заменить их на чешский хрусталь. Люстра стала весомее и дороже. Старожилы говорят, что до этого хрусталики были из обыкновенного стекла.
Добавим, что люстре, как и театру, скоро исполнится 70 лет.