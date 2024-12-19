«Хрустальные замки, вселенная снежная»: как жители Поросозера готовятся к Новому году

Видео с нарядно одетыми Дедом Морозом и Снегурочкой опубликовали в местном паблике.

Сказочный терем с Дедом Морозом и Снегурочкой запечатлели в Поросозеро. Видео с креативными танцами сказочных героев и пост с лирическим новогодним стихотворением опубликовали в паблике Поросозеро.

В стихотворении, написанном Алесей Синеглазой, говорится о том, что в Новый Год нужно взять только самое нужное, чистые мысли, добрые сказки. От мелких обид и огорчений, от всего ненужного и хлама поскорее избавиться.

«Встречать светлый праздник под шёпот метелицы,

Как зимний цветок расцветать понемножку,

Заваривать чай, гладить рыжую кошку.

Пусть ночью приснится воздушное, нежное,

Хрустальные замки, вселенная снежная,

И будут снежинки размером с горошину,

Берите с собой в Новый Год всё хорошее!», — написала автор стихотворения.