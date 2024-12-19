«Хрустальные замки, вселенная снежная»: как жители Поросозера готовятся к Новому году

Видео с нарядно одетыми Дедом Морозом и Снегурочкой опубликовали в местном паблике.
Сказочный терем с Дедом Морозом и Снегурочкой запечатлели в Поросозеро. Видео с креативными танцами сказочных героев и пост с лирическим новогодним стихотворением опубликовали в паблике Поросозеро.
В стихотворении, написанном Алесей Синеглазой, говорится о том, что в Новый Год нужно взять только самое нужное, чистые мысли, добрые сказки. От мелких обид и огорчений, от всего ненужного и хлама поскорее избавиться.
«Встречать светлый праздник под шёпот метелицы,
Как зимний цветок расцветать понемножку,
Заваривать чай, гладить рыжую кошку.
Пусть ночью приснится воздушное, нежное,
Хрустальные замки, вселенная снежная,
И будут снежинки размером с горошину,
Берите с собой в Новый Год всё хорошее!», — написала автор стихотворения.
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