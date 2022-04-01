Huawei отказалась продавать свои телефоны в России

Китайская компания Huawei отказалась от новых контрактов в РФ, в том числе на поставку смартфонов.

Huawei в конце марта прекратила заключать новые контракты на поставки сетевого оборудования российским операторам, не контрактуются и поставки гаджетов. Об этом пишет «47news.ru» со ссылкой на «Известия».

Заморозку оформления новых поставок источники издания связывают с санкциями США против РФ. Запрет на использование американских технологий касается не только оборудования, в котором они используются, но и инфраструктуры для его производства, отмечает один из источников.

29 марта сотрудник министерства торговли США Мэтью Борман предупредил китайские компании о «полном запрете не только торговли, но и любых трансакций», если они уклонятся от антироссийских санкций.

Бывший чиновник американского министерства торговли и специалист по санкциям Кевин Вольф не исключил, что китайские производители смартфонов не смогут легально поставлять свою продукцию в Россию. Объяснил он это тем, что компании вряд ли смогут найти микроэлектронные компоненты, в которых не используются американские технологии.

Минцифры знает об ограничениях поставок Huawei в связи с санкциями, сообщили «Известиям» в ведомстве. Там рассчитывают, что бизнес в России продолжит один из ключевых конкурентов Huawei — Ericsson.

По словам источника, знакомого с менеджерами нескольких вендоров, на Huawei приходится более 33% установленного в РФ сетевого оборудования, в том числе базовых станций. На оборудовании китайской компании построены сети, охватывающие целые регионы, отметил он.

По оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в 2021 году на Huawei приходилось около 40% установленных в РФ базовых станций (на Ericsson и Nokia — около 25% и 15%).

Для обхода санкций правительство РФ на прошлой неделе объявило о легализации параллельного импорта, который ранее был запрещен, напомнил руководитель направления «Разрешение IT& IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

— Это означает, что правообладатели могут официально уйти с российского рынка, однако поставки товаров будут продолжаться через иностранных посредников, которые будут покупать продукцию за рубежом и продавать ее российским операторам и торговым сетям. Вероятно, такой обход санкций будет также блокирован в ближайшем будущем, но пока это один из немногих способов сохранить импорт, — считает эксперт.