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Новости. Общество
09:00, 25 Марта 2018

Худощавые петрозаводчане устали стоять в очереди на кастинг

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Очевидцы рассказали, как в Петрозаводске прошел кастинг желающих принять участие в съёмках художественного фильма "Петька" про узников финских концлагерей.

В минувшую субботу 24 марта в Карельской госфилармонии создатели полнометражного художественного фильма "Петька", посвященного малолетним узникам финских лагерей, провели кастинг актеров, которые будут задействованы в массовых сценах.

На кастинг были приглашены дети 8–14 лет и взрослых старше 20 лет. Одним из требований организаторов было то, что желающие снятья в художественном фильме должны быть худощавого телосложения.

По словам очевидца, желающих оказалось много: около 500 человек.

"Люди стояли в длинной очереди, которая начиналась в холле и тянулась по лестнице через коридор на второй этаж, - рассказала петрозаводчанка, - народ стоял везде, наверное, человек 500 пришло. Организаторы вначале беседовали с каждым, а потом поняли, что бесполезно это, - народу слишком много. И стали просто делать фото с номером и записывать данные".

Кастинг планировали проводить с 15.00 до 19.00, но из-за огромного количества людей стало понятно, что массовку есть из кого набирать, и время окончания мероприятия передвинули на 17.00.

"Многие уходили, так как дождаться своей очереди было нереально, - поделилась впечатлениями жительница Петрозаводска, - а потом начался стихийный ход, без очереди".

Напомним, фильм "Петька" кинокомпании "АТК-Студио" (г. Санкт-Петербург) - военная драма, которая посвящена теме оккупации Карелии финнами в годы Великой Отечественной войны. Главные герои фильма – малолетние узники лагеря. Съемки фильма начнутся в мае 2018 года в нескольких районах Карелии, а окончание всей работы над картиной завершится в декабре 2018 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-25 10:29:29
Наивная толпа ватников. Умные люди своих личинок по блату пристраивают или за деньги. А у этих стояние в очередях уже на генетическом уровне. А потом опять же на генетическом уровне ломанулись без очереди расталкивая друг друга локтями.
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