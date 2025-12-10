Художественная подсветка украсила памятники в центре Петрозаводска

На монументах в центре карельской столицы установили специальные прожекторы.
Сотрудники МУП «Петрозаводские энергетические системы» приступили к монтажу специальных прожекторов возле памятников в центре города.
Как сообщила мэр Инна Колыхматова, художественная подсветка уже украсила два монумента — Александру Пушкину и Петру Анохину. В ближайшем будущем дополнительное освещение появится также рядом с памятниками Карлу Гаскойну, Гавриилу Державину и Ивану Сенькину.
— Такое освещение помогает по-новому взглянуть на знакомые монументы и бережно сохранить память о людях и событиях, важных для истории Петрозаводска, — отметила глава города на своей странице ВКонтакте.
Ранее мы писали, что в столице Карелии преобразилось освещение мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы». Теперь входные зоны освещают 10 новых парковых опор. Именные плиты, огненная чаша и памятный камень подсвечиваются пятью прожекторами.