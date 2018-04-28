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Новости. Культура
11:20, 28 Апреля 2018
фото: кадр из фильма "Я тебя вижу" Дениса Кудрявцева

Художественные фильмы, документальное кино и мультики можно посмотреть в Петрозаводске в рамках фестиваля БЭФФ

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В Петрозаводске продолжается VIII Международный некоммерческий Баренц экологический фильм фестиваль. В дни проведения БЭФФ можно посмотреть художественные, полнометражные и короткометражные, картины, снятые в разных странах, документальное кино и мультфильмы.

Фестиваль проводится в кинотеатре Мираж Синема в ТРЦ "Макси" с 26 апреля по 3 мая.

"Фильмы этого года о героизме обычного человека – "гений места", который живет в гармонии с природой. Фильмы покажут просторы нашей планеты: Япония, Тайвань, Дальний Восток, Бразилия, Германия, Россия. Жизнь микробиолога в лаборатории и фотографа в тайге, прекрасный подводный мир и тайны человеческого мозга. Вы увидите гармонию жизни с природой и инновационными экологическими технологиями. Особый фокус на "зеленую энергетику", новые технологии, "умный город", здоровый образ жизни", - говорится в анонсе мероприятия. 

Расписание показов и образовательных мероприятий можно посмотреть вот здесь.

А вот тут можно выиграть билеты на кинопоказы БЭФФ.

Некоммерческий Баренц экологический фильм фестиваль объединяет экологов и режиссеров разных стран, которые снимают фильмы об окружающей среде, поднимают вопросы экологии и предлагают позитивное решение. 

Ниже можно посмотреть трейлер фильма Эдуарда Парри "Жили-были" (Россия, 2017 г.), одного из участников фестиваля. Картина будет демонстрироваться 29 апреля в 21.00.

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