Художник из Якутии написал картину под впечатлением от лесных пожаров

Свою работу художник из Якутии Семен Луканси посвятил всем пострадавшим от страшных пожаров.

Художник из Якутии Семен Луканси представил картину, написанную под впечатлением от лесных пожаров, бушевавших летом в Якутии. Он назвал ее «Антропоцен», пишет издание Sakhaday.



Семен Луканси. «Антропоцен» х.м. 160х140 см. 2021 г.

«Все лето горела Якутия и Сибирь. Весь мир наблюдал за этим… Остается только молиться, чтобы таких катастроф больше нигде и никогда не случилось, и надеяться на скорое восстановление флоры и фауны. Эту работу я посвящаю всем пострадавшим от этих страшных пожаров, всем тем, кто потерял крышу над головой…

P.S: Антропоцен — это неформальный термин, обозначающий эпоху с высоким уровнем человеческой активности, воздействующей на дикую природу и играющей существенную роль в экосистеме Земли», — пояснил он.

Напомним, что, по уточненным данным, общая площадь леса, пройденная пожарами в Карелии за лето, сократилась с 22 тыс. до 18 тыс.