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Художник из Якутии написал картину под впечатлением от лесных пожаров

Новости. Культура
18:40, 13 Сентября 2021
фото: © Михаил Рогозин / ИТАР-ТАСС

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Свою работу художник из Якутии Семен Луканси посвятил всем пострадавшим от страшных пожаров.

Художник из Якутии Семен Луканси представил картину, написанную под впечатлением от лесных пожаров, бушевавших летом в Якутии. Он назвал ее «Антропоцен», пишет издание Sakhaday.


Семен Луканси. «Антропоцен» х.м. 160х140 см. 2021 г.

«Все лето горела Якутия и Сибирь. Весь мир наблюдал за этим… Остается только молиться, чтобы таких катастроф больше нигде и никогда не случилось, и надеяться на скорое восстановление флоры и фауны. Эту работу я посвящаю всем пострадавшим от этих страшных пожаров, всем тем, кто потерял крышу над головой…

P.S: Антропоцен — это неформальный термин, обозначающий эпоху с высоким уровнем человеческой активности, воздействующей на дикую природу и играющей существенную роль в экосистеме Земли», — пояснил он.

Напомним, что, по уточненным данным, общая площадь леса, пройденная пожарами в Карелии за лето, сократилась с 22 тыс. до 18 тыс.

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