Художник-сказочник из Петрозаводска нарисовал комикс о героях "Калевалы"

Петрозаводчанин Роман – автор комикса "Элиас и герои славной Калевалы" через платформу "Планета" собирает деньги на издание книги.

"Чтобы напомнить моему сыну и другим детям об одних из самых первых супергероях в истории человечества, я придумал и начал рисовать комикс "Элиас и герои славной Калевалы", - написал 36-летний художник-сказочник из Петрозаводска. - Он о приключениях маленького Элиаса Лённрота и героев всемирно известного карело-финского эпоса "Калевала", а дальше это будет быстро развивающаяся история из 16 выпусков, в которой примут участие герои народных эпосов всех дружных республик когда-то одной страны. Каждый номер посвящён знакомству с новыми героями братского народа. Знакомые ещё нашим далёким предкам, вместе они представляют собой целую героическую вселенную - разве это не раздолье для фантазии любого художника?"

По замыслу автора, планируется выпустить 16 номеров этой саги.



фото платформы planeta.ru

"Первый уже нарисован, а пока раскрашиваются страницы и редактируется текст, прошу читающих это помочь мне собрать сумму для печати тиража в типографии, - обратился Роман. - Буду признателен каждому/каждой, кто поддержит меня, и подпишу именной экземпляр комикса, изданного с вашей помощью. Теперь и у наших детей будут свои интересные рисованные истории. Давайте знакомить их с родными супергероями вместе".