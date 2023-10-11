Художник-урбанист из Петрозаводска Андрей Птицын: Граффити – это нормально

Стрит-арт художник Андрей Птицын старается оставить свой след в виде граффити.

Любовь к стрит-арту появилась у петрозаводчанина Андрея Птицына ещё в юности и переросла в нечто большое. Его творчество признают в столице Карелии, его зовут на крупные фестиваля за пределы республики, но даже узнаваемый художник не застрахован от встреч с полицией и штрафов. Андрей признает, что многих людей граффити раздражает, особенно если речь идёт об испорченных фасадах домов.

«У меня есть желание улучшить отношение людей к рисованию на улице. Для меня это нормально, и я бы хотел, чтобы другие люди воспринимали стрит-арт так же. В какой-то степени изменить отношение людей к творчеству на улице получается. Много положительных отзывов получаю, когда рисую что-то коммерческое. Скажем так, понятное обывателю… Если речь идёт о каких-то буквах, символах, более абстрактных вещах, то нередко слышу «Лучше бы ты нарисовал… (с предложением, что именно). Всегда стараюсь отвечать корректно», – рассказал уличный художник.

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