Художники из Бельгии представят в Карелии видеоинсталляцию, посвященную Онежскому озеру

В Карельскую арт-резиденцию приехали бельгийские художники Мари Жерар и Родриго Уседа, сообщили в министерстве культуры республики.

Проект, над которым Мари Жерар планирует работать в Карелии, посвящен Онежскому озеру, художественному анализу отношений "город – озеро". Его результатом станет видеоинсталляция, которую художница представит петрозаводчанам в декабре этого года.

Помогать ей будет Родриго Уседа (Rodrigo Uceda), профессиональный режиссер. Он окончил университет Брайтона (2017, бакалавр гуманитарных наук, специализация – цифровой фильм). Для Родриго сотрудничество с художником, занимающимся инсталляцией, даст возможность расширить профессиональные рамки. Это не первый совместный проект художников.

Как напомнимили в министерстве кульутры, в Карельской арт-резиденции уже работает над своим проектом Анна Иванцова (Москва), и тема ее работы также связана с Онежским озером.

Для резидентов намечена программа встреч и визитов, желание принять участие в проектах художников выразил "РКС – Петрозаводск".

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