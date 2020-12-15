Художники Карелии подготовили первую в регионе выставку в формате виртуального тура

Творческий союз художников Карелии при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина подготовил онлайн выставку "100-цветие Карелии".

Новый формат стал возможен благодаря победе в конкурсе "Школа филантропии" благотворительной программы Фонда "Эффективная филантропия", сообщили в правительстве Карелии.

Экспозиция, которая была создана в залах Национальной библиотеки республики с непосредственным участием ее сотрудников, в честь празднования юбилея Карелии, не была ограничена тематическими рамками. Каждый художник своей работой выразил отношение к родному краю.

Со 2 по 5 октября выставка была открыта для посещения, однако только в виртуальном формате она стала доступна для широкой аудитории.

Виртуальный тур – это уникальный онлайн формат, который позволяет передвигаться по залам, используя любое устройство связи. В период пандемии это один из безопасных вариантов для продолжения экспозиционной деятельности художников.

Виртуальный тур по выставке доступен на сайте ТСХ Карелии.