Художницу с Арбата не принимают в Петрозаводске

Творчество Алены Мак, много лет рисовавшей портреты на Арбате, оказалось мало востребованным в столице Карелии.

Алена Мак вернулась в Карелию из Москвы, где ее работы пользовались спросом, в 2016 году. В теплое время года работает на набережной, ее можно встретить недалеко от памятника Петру Первому. Но в Петрозаводске она столкнулась с отторжением, часто слыша фразу «лицо должно быть белым». По ее мнению, если писать профессионально, художественный образ не будет и не должен быть копией фотографии, пишет «МК в Карелии».

«Петрозаводск отличается от других городов, в которых я жила, тем, что люди, проходя мимо, на предложение написать портрет отвечают: „я сам рисую“ или „моя дочка рисует“; „у меня есть фотоаппарат / телефон“. Это странно: на Арбате тоже не каждый ко мне присаживался, но говорили совсем иначе: „я тоже рисую“; „моя дочка учится“. Мы завязывали беседы, знакомились и расставались друзьями», — рассказала корреспонденту «МК в Карелии» художница.

Как в Петрозаводске живется портретисту с Арбата, читайте здесь.