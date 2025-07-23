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Хулиган из Петербурга получил срок и штраф за алкогольный беспредел возле ж/д вокзала Петрозаводска

Новости. Происшествия
15:40, 28 Июля 2025
фото: © unsplash

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Профессиональный метатель пивных бутылок расплатится за неподобающее поведение деньгами и личной свободой.

38-летний житель Санкт-Петербурга, устроивший пьяный дебош на остановке общественного транспорта возле ж/д вокзала Петрозаводска, получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Карелии.

В октябре 2024 года изрядно выпивший гражданин М. вступил в перепалку с незнакомцем и, не сдержав эмоций, бросил бутылку пива в стоящий рядом «Mercedes-Benz», в салоне которого находилось не менее 17 пассажиров.

— Разбив стекло, бутылка попала в одного из них, причинив ему физическую боль. В результате хулиганских действий М. потерпевший и иные находившиеся в автобусе лица испытали чувство беспокойства и страха за свою жизнь и здоровье, — рассказали в пресс-службе.

Теперь нарушитель общественного порядка ответит за свои действия по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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