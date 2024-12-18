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Хулиган, избивший на площади Гагарина пожилого водителя, поработает на государство два с половиной года

Новости. Криминал
16:30, 19 Декабря 2024
фото: © Скриншот с видео: Следком Карелии / ВК

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Гражданину Азербайджана суд вынес приговор за хулиганство.

Гражданин Азербайджана признан виновным в совершении хулиганства, рассказали в пресс-службе Следкома Карелии.

Собранные следователями Петрозаводска доказательства суд  признал достаточными для вынесения приговора 43-летнему мужчине. Его признали виновным в хулиганстве.

Следствие и суд установили, что 27 августа текущего года  водитель автомобиля «Мерседес», грубо нарушая правила дорожного движения, проследовал к перекрестку дорог  площади Гагарина и улицы Красноармейской в Петрозаводске. Злоумышленник остановился перед пешеходным переходом рядом с автомобилем «Рено Дастер», подошел к нему и, открыв переднюю пассажирскую дверь, без видимых на то причин  несколько раз ударил водителя по лицу.кулаками. У пострадавшего мужчины были диагностированы множественные ушибы, ссадины и синяки.

Инцидент попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения и широко распространился в  республиканских СМИ.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Карелии и оперативники Петрозаводска установили личность и местонахождение злоумышленника.

При силовой поддержке сотрудников Росгвардии мужчину задержали, на допросе у следователя вину в совершенном преступлении он признал частично. На время следствия и рассмотрения дела в суде он содержался под стражей.

Суд вынес гражданину Азербайджана приговор — 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

Ранее прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиняемого в хулиганстве. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозило до 5 лет лишения свободы.

Напомним, фигуранту уголовного дела предъявили обвинение в том, что 27 августа на площади Гагарина в Петрозаводске он из хулиганских побуждений и нецензурно выражаясь демонстративно травмировал 65-летнего местного жителя, ударив не менее 10 раз по голове.

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