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Хулиган напал на девушку в центре Петрозаводска — его разыскивает полиция (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:57, 15 Сентября 2021
фото: кадр из видео

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В столице Карелии на улице Кирова хулиган напал на молодую петрозаводчанку, девушку спасли прохожие.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась молодая петрозаводчанка, которая рассказала, как в центре города на нее напал хулиган.

По словам девушки, 29 августа примерно в 21.30 она шла по проспекту Ленина. Свернув на улицу Кирова в сторону проспекта Карла Маркса, заметила, что к ней бежит молодой человек в спортивной одежде, с маской на лице.

«Сначала он захотел познакомиться. После моего отказа начал дергать меня за куртку, тянуть на себя сумочку. Я попросила этого не делать, и тут он сказал, что перестанет, если я отдам ему сумку или куртку», — рассказала встревоженная петрозаводчанка.

В этот момент на пустой улице показалась пара — мужчина с женщиной — и девушка поспешила в их сторону. Молодой человек ретировался, на прощание послав недавнюю избранницу на три буквы.

Девушка обратилась в полицию Петрозаводска, где рассказала подробности инцидента и описала приметы нападавшего. Неприятный диалог, по ее словам, происходил возле дома№ 22 по улице Кирова. Самому хулигану было на вид не более 25 лет. Сотрудники полиции немедленно приступили к поискам нападавшего.

Полицейские на данный момент устанавливают личность и местонахождение нарушителя. Всех, кому что-либо известно о данном молодом человеке, просят сообщать по телефонам: 8 911 436 94 30, 8 814 271 53 27 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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Комментарии

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NEZITIC
2021-09-15 15:36:42
точно навальненок. Они отличаются отсутствием серого вещества и любовью к наскальной живописи
Off
2021-09-15 15:26:06
Полагаю он был а колготках и от него воняло парфюмерией. :) погоняло - наташка.))
karelets
2021-09-15 15:00:28
стопроцентный навальненок. Им теперь некуда свой пар выпускать.
Гость
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