Хулигана госпитализировали из бара в Петрозаводске

В ночь на минувшее воскресенье тревожная кнопка была нажата в одном из пивных баров Петрозаводска, сообщили в Отделе Росгвардии Карелии.

Сотрудники вневедомственной охраны разобрались в ситуации на месте. В три часа ночи 40-летний посетитель бара под воздействием алкоголя повёл себя неадекватно, оскорблял персонал и посетителей. Хулиган не реагировал на требования вести себя прилично, а к моменту приезда группы задержания успел разбить бокал и платить за него категорически отказался.

На лице нарушителя были внушительные ссадины, что и стало причиной вызова бригады медиков. Телесные повреждения гражданин получил, когда, по словам нескольких свидетелей, выходил на улицу подышать и ударился об асфальт.

Мужчину госпитализировали, но это не снимет с него ответственности за хулиганство.