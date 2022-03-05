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Хулигана в Карелии будут судить за удар ногой в лицо полицейскому

Новости. Криминал
12:18, 08 Марта 2022
фото: © progorodsamara.ru

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Суд Кемского района Карелии принял к рассмотрению уголовное дело против местного жителя, который при задержании напал на полицейского.

Об этом сообщили в карельском управлении Следственного комитета РФ.

Следствием установлено, что вечером 1 января 2022 года к сотрудникам ППС в поселке Рабочеостровск обратилась семейная пара, которая пожаловалась на пьяного хулигана. По их словам, он попытался разбить их автомобиль.

Сотрудники полиции направились по указанному адресу и обнаружили в подъезде дома 25-летнего местного жителя в состоянии сильного алкогольного опьянения. При попытке усадить его в патрульную машину, он нанес полицейскому удары головой в область лба  и ногой в лицо.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

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