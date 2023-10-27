Хулиганы из опасного района Петрозаводска раздели прохожего мужчину

В МВД Карелии рассказали об уличном грабеже на Перевалке.

Ранним утром в начале месяца на Перевалке в карельской столице у 29-летнего потерпевшего отобрали не только телефон и банковскую карту, но и одежду. К тому же, молодого мужчину избили.



Наряд полиции проверил камеры видеонаблюдения и записал приметы нескольких подозреваемых, которых отправился искать. В здании увеселительного заведения полицейские патрульно-постовой службы заметили троих мужчин, похожих по описанию, и опросили их. Оказалось, что двое из них причастны к инциденту. Отрицать вину граждане не стали. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.



Вечером 5 октября на Кукковке у 75-летней горожанки неизвестная похитила телефон, когда она возвращалась домой. Пожилая женщина позвонила 02. Двое лейтенантов полиции по пути начали выяснять приметы возможной подозреваемой и направление, в котором она скрылась.



Выяснилось, что кражу совершила девушка 2002 года рождения. Она созналась в том, что похитила телефон, и сразу вернула гаджет обратно. Возбуждено уголовное дело о грабеже, рассказали в МВД Карелии.