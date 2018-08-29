Хулиганы разбили лобовое стекло и перевернули автомобиль женщины в Карелии

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В августе в дежурную часть Костомукши поступило сообщение от горожанки о том, что ее автомобиль значительно повредили.
"В машине было разбито лобовое стекло, автомобиль был перевернут. Автомашина находилась во дворе дома по месту жительства женщины", - пишет "64 параллель".
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что ночью группа хулиганов повредила автомобиль потерпевшей.
Возбуждено уголовное по ст. "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений". Она предусматривает наказание сроком до пяти лет.
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