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Хулиганы в Петрозаводске разбили витрину и украли гаджеты

Новости. Происшествия
11:30, 12 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию поступило сообщение о краже четырех телефонов из торгового центра, сообщили в МВД по Карелии.

В отделении полиции по Петрозаводску поступило сообщение о хищении из магазина. Кто-то разбил окно в торговом отделе и похитил четыре мобильных телефона. Ущерб был оценен в 24 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых – 19-летнего и 28-летнего жителей Петрозаводска.

Ранним утром они искали в микрорайоне Октябрьский терминал оплаты. Находясь у одного из торговых центров, приятели заметили, что легко смогут проникнуть внутрь. Разбив стекло, младший участник тандема, по версии следствия, проник в торговый отдел и, похитив первые попавшиеся гаджеты, выбросил их на улицу, где ждал напарник. Затем оба скрылись.

Как установили полицейские, в дальнейшем один из телефонов был подарен, другой выброшен, а сбыв еще два устройства связи, подозреваемые потратили деньги на развлечения.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Младшему участнику криминальной истории избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, тогда как второй задержан в связи с совершением иного преступления.

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