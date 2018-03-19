Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше

На президентских выборах в Карелии действующего главу государства поддержали 73,04% принявших участие в голосование, или 216899 человек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК Карелии.

При этом в одних районах Карелии у Владимира Путина поддержка была больше, в других – меньше.

Так, в Суоярвском районе за действующего президента России проголосовали только 70,71% принявших участие в голосовании, в Кондопожском районе – 70,86%.

Наибольшей поддержкой в Карелии Владимир Путин заручился у избирателей в Лахденпохском районе (77,87%) и Костомукше (77,76%).

В Петрозаводске Путину отдали свой голос порядка 71,3% избирателей, пришедших на выборы.