10:22, 19 Марта 2018
Хуже всего за Путина проголосовали в Суоярви и Кондопоге, лучше всего – в Лахденпохье и Костомукше
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На президентских выборах в Карелии действующего главу государства поддержали 73,04% принявших участие в голосование, или 216899 человек.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК Карелии.
При этом в одних районах Карелии у Владимира Путина поддержка была больше, в других – меньше.
Так, в Суоярвском районе за действующего президента России проголосовали только 70,71% принявших участие в голосовании, в Кондопожском районе – 70,86%.
Наибольшей поддержкой в Карелии Владимир Путин заручился у избирателей в Лахденпохском районе (77,87%) и Костомукше (77,76%).
В Петрозаводске Путину отдали свой голос порядка 71,3% избирателей, пришедших на выборы.
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