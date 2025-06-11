«И снова печальные известия с фронта»: в Костомукше простятся с погибшим земляком

Уроженец города на севере Карелии погиб на спецоперации.

Глава Костомукшского городского округа Карелии Сергей Новгородов сообщил о гибели на спецоперации земляка, Романа Мамонтова.

«И снова печальные известия с фронта, — написал Новгородов. — От имени администрации округа и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Мамонтова Романа — нашего земляка, погибшего при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Скорбим вместе с вами. Светлая память герою».

Церемония прощания с Романом пройдет в костомукшском храме в среду, 18 июня, в 12.00. Похороны начнутся в 13.00.