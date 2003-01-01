И снова снег: прогноз погоды в Карелии на 12 января

Карельские синоптики рассказали о погоде на понедельник.
По данным Карельского гидрометцентра, завтра, 12 января, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. На севере сохранение изморози. На дорогах снежный накат. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-14°С, местами по северным районам -16,-21°С,
В Петрозаводске облачно. Небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -9,-11°С, днем -7, -9°С. Атмосферное давление будет расти.