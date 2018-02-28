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Новости. Политика
14:54, 28 Февраля 2018

"И тут власть начала пугать" – как меняются взгляды кандидатов в президенты

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Политолог Олег Реут проанализировал, как меняются лозунги и атрибутика кандидатов во время предвыборной президентской кампании.

Некоторое время назад в русскоязычном сегменте Интернета закрепилось выражение "переобуваться в прыжке". Фактически оно означает резкую смену своего мнения на противоположное. Конечно, высказываниями отечественных политиков, которые начинают противоречить ранее сказанному, сложно удивить кого-либо. Однако стоит признать, что в рамках политических циклов есть период, когда внимание к тому, что говорят политические игроки, становится особенно пристальным. Этот период – выборы.

Для марта 2018 года появилась новая вводная – "потребовалась" явка. И тут власть начала пугать. Если пугает, то привлечь нас чем-то хорошим уже не может, – резонно заключили избиратели. Страх становится последним аргументом. При этом придуманная опасность исходит со всех сторон.

Не менее противоречиво выглядят метаморфозы, обнаруживаемые в кампании Ксении Собчак. Кандидат "против всех" перестала быть против всех. Нигилистская стилистика полностью списана и заменена лозунгом "За молодость! За свободу! За правду! За Собчак!" Беда, однако, заключается в том, что в условиях медиатизации современной политики без издержек провести ребрендинг "в прыжке" не получается.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Паша
2018-02-28 22:51:34
Как жалко простой народ России,как его обманывают,как разворовывают страну,как живут за границей дети воров - чиновников....как безобразно ведёт себя жирик,понятное дело с разрешения кого,всё это уже выше крышы,но.....что изменится после 18 март?,да ничего....опять народ поверит и пойдёт всё дальше точно так же :обещалки,воровство,коррупция,показательные суды над стрелочниками.....
Плейшнер
2018-02-28 20:41:50
Не хватает там основного кандидата , посмотреть на него в "экстремальной обстановке" . А так получается все дураки , а он в стороне. Это не выборы , а цирк.
Вика
2018-02-28 16:54:07
Собчак молодец,плеснула за хамство и грубость "жирику" в лицо водой,а то больше никто клоуна кремля остановить не может,ведёт он себя безобразно,матерится,вот уж ЛДПР во всей красе,как и обычно.....
Мизантроп
2018-02-28 17:00:37
Вика, Ну вот вам и шоу началось, хе-хе-хе... Все переживали, почему власть не участвует. Для вас вот это сойдет. "Дом-2" для ваших детей, а вот это вот для вас, родители. Дебилы, мля.
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