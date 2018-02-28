"И тут власть начала пугать" – как меняются взгляды кандидатов в президенты

Политолог Олег Реут проанализировал, как меняются лозунги и атрибутика кандидатов во время предвыборной президентской кампании.

Некоторое время назад в русскоязычном сегменте Интернета закрепилось выражение "переобуваться в прыжке". Фактически оно означает резкую смену своего мнения на противоположное. Конечно, высказываниями отечественных политиков, которые начинают противоречить ранее сказанному, сложно удивить кого-либо. Однако стоит признать, что в рамках политических циклов есть период, когда внимание к тому, что говорят политические игроки, становится особенно пристальным. Этот период – выборы.

Для марта 2018 года появилась новая вводная – "потребовалась" явка. И тут власть начала пугать. Если пугает, то привлечь нас чем-то хорошим уже не может, – резонно заключили избиратели. Страх становится последним аргументом. При этом придуманная опасность исходит со всех сторон.

Не менее противоречиво выглядят метаморфозы, обнаруживаемые в кампании Ксении Собчак. Кандидат "против всех" перестала быть против всех. Нигилистская стилистика полностью списана и заменена лозунгом "За молодость! За свободу! За правду! За Собчак!" Беда, однако, заключается в том, что в условиях медиатизации современной политики без издержек провести ребрендинг "в прыжке" не получается.

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