Идем на выборы!

В Карелии начались выборы Президента России.

В Карелии началось голосование на выборах Президента России, открылись все 470 избирательных участков.

Сегодня в нашей стране проходят выборы высшего должностного лица – Президента Российской Федерации. В Карелии, по информации региональной ЦИК, задействованы 470 участковых избирательных комиссий: 464 постоянных и шесть временно организованных участков (пять в Петрозаводске и один – в Медвежьегорском районе). В Костомукше 10 из 12 участков для избирателей начали свою работу в 6 часов, на остальной территории республики участки открылись в 8.00.

Проголосовать можно до 20 часов.

В течение дня (с 8 до 20 часов) работает "горячая линия" связи с избирателями, организованная ЦИК Карелии совместно с Общественной палатой республики. Получить консультацию или задать вопросы по выборам Президента РФ жители Карелии могут по телефонам:

8(814-2) 717-549 – на вопросы отвечает член ЦИК Карелии

8(814-2) 717-544 – на вопросы отвечает член ЦИК Карелии

8(814-2) 717-547 – для обращений общественных наблюдателей.