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«Идет бокогрей»: синоптики рассказали о погоде в Карелии в феврале

Новости. Погода
15:15, 04 Февраля 2023
фото: Столица на Онего

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Карельская зима, прерванная январскими оттепелями, продолжается, сообщили в Гидрометцентре республики.

Как отметили специалисты Гидрометцентра Карелии, февраль – последний зимний месяц, месяц снегопадов, метелей и предвкушения неминуемой весны. Этот завершающий зиму месяц в некоторые годы бывает очень суровым и по лютости превосходит январь, поэтому в народе его называют «лютень», за обилие снегопадов и метелей величают «снеженем».

«Февраль – время контрастов. Еще стоят морозы, бушуют вьюги, но уже ощущается приближение весны, за что еще называют его и «бокогреем» и «меженем» - границей зимы и весны. Продолжительность солнечного сияния увеличивается по сравнению с январем уже в 3 раза. Среднемесячная температура воздуха в феврале составляет по Петрозаводску минус 8,2℃, что всего на 0,2℃ выше январской. Климатическая статистика показывает, что часто самые морозные за зимний сезон периоды смещаются на февраль, так в февраль 1947 года оказался самым холодным за последние 76 лет, с отклонением среднемесячной температуры на 10,7℃ ниже нормы, из более поздних – в  1986 году – на 9,0℃ , в 2008  году – на 5,6℃ ниже нормы. Случается, что февраль больше напоминает нам весенний месяц, как это было в  1990 году, когда средняя за месяц температура на 10,3℃ превысила норму и абсолютный максимум температуры  (плюс 7,3℃) зарегистрирован  24 февраля этого же года, в последние десять лет чаще наблюдались теплые, чем холодные феврали», - напомнили карельские синоптики. 

Специалисты Гидрометцентра России ожидают, что среднемесячная температура воздуха в нынешнем феврале будет на 0,6℃ выше среднего многолетнего, сумма осадков за месяц составит 130% нормы (норма по Петрозаводску 28,3 мм).

По прогнозу синоптиков, в первой половине месяца погодные условия на территории Карелии чаще будут формироваться под влиянием полей повышенного атмосферного давления.

«Ожидается больше прояснений, осадки пройдут лишь местами. Предположительно интенсивные снегопады и метели ожидаются во второй половине месяца. Так что настоящая карельская зима, прерванная январскими оттепелями, продолжается», - говорится в сообщении  Гидрометцентра республики.

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