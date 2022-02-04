Идёт приём заявок в акселератор Sber500 для ИТ-предпринимателей

Международный акселератор Sber500, организованный Сбером и 500 Global (ранее — 500 Startups), приглашает технологические стартапы, имеющие готовый продукт и первые продажи.

В этом году покрытие программы будет увеличено: пройти буткемп сможет 500 стартапов, получить доступ к индивидуальной работе с менторами со всего мира — 50 команд. Программа бесплатная, подать заявку можно на сайте: https://sberbank-500.ru/.

Программа акселератора рассчитана на десять недель и предполагает детальную проработку продукта и развитие бизнеса — погружение в маркетинг и продажи, масштабирование, фандрайзинг, питчинг:

— первый этап — онлайн-буткемп — базовая часть программы. Команды проработают ценностное предложение, узнают, как выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, получат обратную связь по своим проектам от менторов. По итогам будут отобраны 50 проектов, которые смогут пройти на следующий этап или получить приглашение в fast track — даже без основной программы акселератора;

— второй этап — первая половина основной программы акселерации. 50 команд совместно с менторами проверят ряд гипотез с целью найти лучшие возможности для роста бизнеса (growth hacking). По итогам лучшие 25 проектов будут выбраны для следующего этапа, который завершится их выступлениями на демодне;

— третий этап — интенсивное офлайн-обучение (воркшопы, индивидуальная работа с менторами и подготовка к финальному выступлению). Также на этом этапе стартапы получат возможность встретиться с представителями компаний экосистемы Сбера, корпораций и фондов для того, чтобы обсудить возможное партнёрство.

Все этапы будут курировать менторы и международные эксперты с опытом работы в компаниях Кремниевой долины, США.

Финалисты выступят на демодне, где представят свои продукты и смогут претендовать на партнёрство с компаниями экосистемы Сбера и корпорациями-партнёрами, а также инвестиции от фонда Fort Ross Seed Fund и других фондов. Выпускники трёх волн акселератора Sber500 уже привлекли больше 850 млн рублей инвестиций, из них около 200 млн рублей — от Сбера, а также заключили несколько сотен контрактов с крупными компаниями.

«Sber500 в этом году значимо расширяет свой охват. В прошлом сезоне мы дали возможность пройти обучение в буткемпе рекордным 560 стартапам, в новой волне мы вдвое увеличим количество стартапов, которым будет доступна основная часть программы, а вместе с ней индивидуальная работа с менторами и эксклюзивные возможности нетворкинга. Увеличение покрытия позволит ещё большему количеству стартапов получить признание — соединение экспертизы Сбера и 500 Global в акселераторе Sber500 даёт им определённый, — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк