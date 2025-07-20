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«Идёт великая сушь»: в Карелии вводится самый высокий класс пожарной опасности

Новости. Природа
23:00, 25 Июля 2025
фото: © Unsplash

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В Минприроды рассказали, что ждёт жителей республики с наступлением аномальной жары.

В предстоящие выходные в отдельных районах Карелии начнёт действовать самый высокий (пятый) класс пожарной опасности, сообщили в Минприроды региона.

— По данным Карельского ЦГМС, до конца июля на большей части республики установится аномально жаркая погода — среднесуточная температура будет держаться на 7-9 градусов выше климатической нормы, — объяснили причины введения мер в ведомстве.

Пока что жителям и гостям Карелии не запрещают посещать леса, однако власти настоятельно просят не поджигать траву или бытовой мусор, не выкидывать на землю окурки и, конечно же, не разводить костры, поскольку эти действия способны привести к распространению огня по жилым и природным зонам.

За летние месяцы этого года в различных районах республики было зафиксировано порядка 30 лесных пожаров, общая площадь которых превысила 123 гектара. Большинство возгораний имеют антропогенные причины.

Напомним, сегодня на территории Кондопожского района был введён четвёртый класс пожарной опасности.

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