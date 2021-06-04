Идет жара - воздух в Карелии местами прогреется до +30°С

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 6 июня.
В Петрозаводске ожидается температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +24, +26°С.
Иногда будет облачно, преимущественно без осадков, слабый ветер - ночью переменных направлений, а днем северо-восточный.
Атмосферное давление будет слабо падать.
В районах Карелии днем местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью без осадков.
Ожидается слабый ветер — ночью переменный, днем северо-восточный, северный.
Температура воздуха ночью +7, +12°С, на северо-востоке до +3°С, днем +22, +27°С, на юго-востоке местами до +30°С, на севере +14,+19°С.
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