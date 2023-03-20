Идут тяжёлые вести с передовой: в ходе СВО погибли еще три жителя Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о еще трех наших земляках, погибших в ходе спецоперации.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в зоне СВО погибли:

Стрелок Максим Курман, рядовой.

Старший наводчик Александр Черкасов, рядовой.

Командир отделения Роман Базылюк, сержант.

«Вечная память героям. Низкий поклон их мужеству и подвигу. Самые искренние соболезнования родным. Будем помнить», - написал глава Карелии.