Идут тяжёлые вести с передовой: в ходе СВО погибли еще три жителя Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о еще трех наших земляках, погибших в ходе спецоперации.
На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в зоне СВО погибли:
Стрелок Максим Курман, рядовой.
Старший наводчик Александр Черкасов, рядовой.
Командир отделения Роман Базылюк, сержант.
«Вечная память героям. Низкий поклон их мужеству и подвигу. Самые искренние соболезнования родным. Будем помнить», - написал глава Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание