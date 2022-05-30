Игорь Борисов: «Выборы должны быть свободными, без какого-либо давления извне»

Член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов побывал с рабочим визитом в Карелии.

В минувший понедельник Карелию с рабочим визитом посетил член ЦИК России, Заслуженный юрист РФ Игорь Борисов. Куратор республики от Центральной избирательной комиссии приехал оказать коллегам методическую и консультативную помощь по подготовке к 11 сентября — выборам главы Республики Карелия. Игорь Борисов встретился с членами ЦИК Карелии и территориальных избирательных комиссий, заместителем руководителя республики по внутренней политике Игорем Корсаковым, председателем Законодательного собрания Элиссаном Шандаловичем и представителями региональных отделений политических партий.

По мнению Игоря Борисова, организаторы предстоящей кампании должны быть готовы к рискам, связанным с распространением недостоверной, фейковой информации, которая влияет на выбор избирателей. На встрече с коллегами Игорь Борисов призвал к поиску совместных с гражданским обществом и правоохранительными органами путей противодействию вмешательству в выборы.

«В России — одна из лучших избирательных систем в мире. Избирательная система Республики Карелия — один из лучших элементов этой системы. Несмотря на сильнейшее информационное давление, которое оказывается на нас сегодня извне, необходимо сохранить этот высокий уровень профессионализма и открытости для наших избирателей», — заявил член Центральной избирательной комиссии РФ.

Темой противодействия иностранному вмешательству в выборы эксперт начал свою встречу и с лидерами парламентских партий.

«Президент РФ неоднократно обращал внимание на то, что выборы должны быть свободными, без какого-либо давления, в том числе и извне, — рассказал Борисов. — В рамках работы в этом направлении мы проводили фокус-группы с молодежью в Москве и Пскове. Для меня было удивительно, что все 100 процентов фокус-групп (студенты с первого по третий курс) считают, что вмешательство недопустимо. Я думал, соотношение будет 70 на 30 процентов. Но дальше на первый план выходит достаточно хрупкая часть человеческих взаимоотношений. Если вдруг сокурсник начинает по какой-то социальной сети ретранслировать западные лозунги, то студенты считают недостойным, морально-этически неправильным „стучать“ на него. Я тоже это поддерживаю. Ребята говорят, что они готовы участвовать в противодействии попыткам дезинформировать население и просят научить, как это делать, чтобы это не противоречило их человеческим устоям без стукачества на товарища и соседа».

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