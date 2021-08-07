«Игорь Ильин» остановит движение на трассе «Кола» на два часа

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют на два часа в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в Упрдоре «Северо-Запад».

Во вторник, 10 августа, на автомобильной дороге Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия) в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

«С 11.10 до 13.10 для прохода вверх по реке состава „МБ-1219“ + „ВЭШ 64024“ + „Лиман“ и теплохода „Игорь Ильин“ с максимальным высотным габаритом 23,5 метра представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

В Упрдоре просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.