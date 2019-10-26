Игорь Корсаков: "Мы планируем создать Центр скорой медицинской помощи в течение четырех месяцев"

Вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите Игорь Корсаков рассказал о реорганизации БСМП.

По мнению Корсакова, создание регионального Центра скорой помощи и перевод на республиканский уровень сотрудников станции скорой помощи БСМП будет способствовать решению проблем, с которыми медики вышли на итальянскую забастовку.

"Мы планируем создать государственное бюджетное учреждение Центр скорой медицинской помощи в течение четырех месяцев. Он на региональном уровне объединит все подстанции в районах, а также службу санитарной авиации и медицины катастроф. Сейчас все эти структуры существуют разрозненно, а будут находиться вместе и подчиняться одному юридическому лицу. Понятно, что на полное цифровое и автоматизированное оснащение Центра, привлечение новых кадров, понадобится гораздо больше времени, но как отдельное учреждение он начнет работу уже весной", - рассказал вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите.

Игорь Корсаков считает, плюсы от реорганизации медики увидят сразу же.

"Появится отдельный кошелек, в котором будут деньги, заработанные этим Центром, что призвано решить проблемы финансирования, в том числе, и зарплат. После разделения начнется целенаправленная работа по поиску и привлечению специалистов именно для оказания экстренной помощи, с соответствующими сертификатами и т.д.", - отметил Корсаков.

Подробнее о реорганизации БСМП читайте в материале "Столицы на Онего".