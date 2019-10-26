Подписаться
Новости. Общество
16:25, 26 Октября 2019
фото: пресс-служба правительства Карелии

Игорь Корсаков: "Мы планируем создать Центр скорой медицинской помощи в течение четырех месяцев"

Загрузка...

Вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите Игорь Корсаков рассказал о реорганизации БСМП.

По мнению Корсакова, создание регионального Центра скорой помощи и перевод на республиканский уровень сотрудников станции скорой помощи БСМП будет способствовать решению проблем, с которыми медики вышли на итальянскую забастовку.

"Мы планируем создать государственное бюджетное учреждение Центр скорой медицинской помощи в течение четырех месяцев. Он на региональном уровне объединит все подстанции в районах, а также службу санитарной авиации и медицины катастроф. Сейчас все эти структуры существуют разрозненно, а будут находиться вместе и подчиняться одному юридическому лицу. Понятно, что на полное цифровое и автоматизированное оснащение Центра, привлечение новых кадров, понадобится гораздо больше времени, но как отдельное учреждение он начнет работу уже весной", - рассказал вице-премьер правительства Карелии по здравоохранению и социальной защите.

Игорь Корсаков считает, плюсы от реорганизации медики увидят сразу же.

"Появится отдельный кошелек, в котором будут деньги, заработанные этим Центром, что призвано решить проблемы финансирования, в том числе, и зарплат. После разделения начнется целенаправленная работа по поиску и привлечению специалистов именно для оказания экстренной помощи, с соответствующими сертификатами и т.д.", - отметил Корсаков.

Подробнее о реорганизации БСМП читайте в материале "Столицы на Онего".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2019, 23:31
СРОЧНО: Медведь напал на дрессировщика во время циркового выступления в Карелии (ВИДЕО 18+)
24.10.2019, 16:35
Дрессировщик определил судьбу медведя, напавшего на него во время представления в Карелии
25.10.2019, 14:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
25.10.2019, 11:09
Появились подробности смерти пропавшего в Карелии петербуржца
25.10.2019, 10:56
"Я взбесился и убил"

Аналитика

25.10.2019 10:56
Обществоведение
"Я взбесился и убил" 2
"Петрозаводский маньяк" рассказал в суде, за что убил девушек, избил до полусмерти знакомого и порезал несовершеннолетнюю подругу.
Гендиректор "Кареллеспрома" захотел получить миллион с заслуженного журналиста Карелии 12
25.10.2019 10:27
Игорь Корсаков: "Такие вопросы не решаются по мановению волшебной палочки" 8
24.10.2019 09:57
Все страхование построено на репутации
23.10.2019 16:40
Почему ипотека лучше, чем аренда
22.10.2019 13:43
Вся аналитика

Чтиво

25.10.2019 14:30
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск 1
25.10.2019 13:56
Радость в семье монтера Фролова 1
24.10.2019 14:32
Пять образов в стиле casual подчеркнут вашу уникальность
22.10.2019 11:57
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к цирку с животными?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»