Игорь Краснов стал председателем Верховного суда

Совет федерации назначил Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России.
Соответствующее решение сегодня, 24 сентября, принял Совет Федерации единогласно.
Игорь Краснов был единственным претендентом на должность главы Верховного суда. Пост оставался вакантным после смерти предыдущего председателя ВС Ирины Подносовой в июле.
В своем выступлении перед сенаторами Краснов отметил приоритет надежной и доступной цифровизации. Он напомнил про бесценный опыт работы на должности Генпрокурора и указал, что продолжит действовать для поддержания законности в государстве.
Диплом юриста Игорь Краснов получил в Поморском государственном университете имени М. В. Ломоносова, в 1997 году начал работу в органах прокуратуры. К 2006 году он занял пост следователя в центральном аппарате Генпрокуратуры РФ. С образованием Следственного комитета при прокуратуре (позже — Следственного комитета РФ) Игорь Краснов перешел в новое ведомство, где занимал пост старшего следователя по особо важным делам при председателе.
— Краснов руководил расследованием ряда громких уголовных дел. Под его руководством и при непосредственном участии расследовалась деятельность группировки «БОРН», а также такие резонансные преступления, как убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, а также убийство судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, — рассказали в Российском агентстве правовой и судебной информации.
В апреле 2016 года Краснов был назначен заместителем председателя Следственного комитета РФ. В январе 2020 года по представлению президента Владимира Путина Совет Федерации утвердил Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации. Добавим, что вместо него на этот пост рекомендован полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Его должность в свою очередь может занять экс-заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак. Об этом сообщают источники, близкие к администрации президента и полпредству.