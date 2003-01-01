Игорь Зубарев: Активная работа с федеральным центром позволяет Карелии готовить на 2026 год бюджет развития

Бюджет Карелии на следующий год включит обеспечение большинства востребованных задач по развитию республики и исполнению социальных гарантий перед местными жителями, считает сенатор Игорь Зубарев.
Проект бюджета Карелии на 2026-2028 годы прошел 13 ноября первое чтение в Законодательном собрании республики. За проект главного финансового документа региона проголосовали 25 депутатов, шестеро высказались против.
В рассмотрении проекта бюджета приняли участие полпред президента в СЗФО Игорь Руденя, глава Карелии Артур Парфенчиков, сенатор Игорь Зубарев и депутат Госдумы Валентина Пивненко.
Руководитель республики отметил, что бюджет на 2026 год сбалансирован. Так, доходы бюджета Карелии в следующем году спрогнозированы в сумме 78,2 млрд рублей, расходы - в сумме 77,6 млрд рублей, профицит бюджета составит 586 млн рублей.
- При формировании бюджета мы поставили перед собой конкретные цели. Первая - обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета в целом, вторая – безусловное исполнение социальных обязательств и третья цель – повышение качества жизни граждан через экономическое и инфраструктурное развитие, - сказал Артур Парфенчиков.
Сенатор от Карелии Игорь Зубарев считает важным, что в бюджете, над которым еще предстоит большая работа по внесению поправок, предусмотрены средства на обеспечение большинства востребованных задач для региона. Во многом это стало возможным благодаря ощутимой поддержке федерального центра.
- Глава Карелии поблагодарил правительство России за то, что регион слышат и поддерживают. Действительно республика конструктивно взаимодействует с федеральными органами власти, использует все существующие инструменты. В целом безвозмездных поступлений в региональный бюджет на 2026 год предусмотрено 25 млрд рублей, - отметил сенатор.
Так, возможности реструктуризации 2/3 задолженности по бюджетным кредитам позволит Карелии высвободить до 2029 года 12,3 млрд рублей. Эти деньги пойдут на реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов, проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на обновление подвижного состава общественного транспорта и новые инвестиционные проекты.
- Активная работа с федеральным центром позволяет Карелии готовить на 2026 год бюджет развития, - отметил Игорь Зубарев.