Игорь Зубарев: Александр Гуцан – достойный выбор на пост генпрокурора РФ

«Искренне считаю, что это достойный выбор и поздравляю Александра Владимировича с назначением на высокую должность. Профессиональный юрист, который с 2007 по 2018 год занимал должность заместителя генерального прокурора страны, без сомнения справится с новой работой. Карелия благодарна Александру Гуцану за его внимание и поддержку. Находясь на посту полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе, он немало сделал для нашей республики. Желаю Александру Владимировичу эффективной работы на благо страны, успехов и всего наилучшего!» - написал в своем ТГ-канале сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Совет Федерации сегодня, 24 сентября, единогласно поддержал кандидатуру Александра Гуцана на пост генерального прокурора РФ. Соответствующее постановление было сразу направлено президенту России Владимиру Путину, который подписал указ о назначении Гуцана на должность генпрокурора страны.

