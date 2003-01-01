Игорь Зубарев: Александр Гуцан – достойный выбор на пост генпрокурора РФ

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев поздравил экс-полпреда президента России в СЗФО Александра Гуцана с новой должностью.
Совет Федерации сегодня, 24 сентября, единогласно поддержал кандидатуру Александра Гуцана на пост генерального прокурора РФ. Соответствующее постановление было сразу направлено президенту России Владимиру Путину, который подписал указ о назначении Гуцана на должность генпрокурора страны.
«Искренне считаю, что это достойный выбор и поздравляю Александра Владимировича с назначением на высокую должность. Профессиональный юрист, который с 2007 по 2018 год занимал должность заместителя генерального прокурора страны, без сомнения справится с новой работой. Карелия благодарна Александру Гуцану за его внимание и поддержку. Находясь на посту полпреда президента России в Северо-Западном федеральном округе, он немало сделал для нашей республики. Желаю Александру Владимировичу эффективной работы на благо страны, успехов и всего наилучшего!» - написал в своем ТГ-канале сенатор от Карелии Игорь Зубарев.