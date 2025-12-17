Игорь Зубарев: «Бизнес должен развиваться, но не за счет ухудшения экологии водоемов»

Сенатор от Карелии принял участие в заседании Экологического совета при правительстве республики.
Первый заместитель председателя Комитета Совфеда по аграрно-промышленной политике и природопользованию, сенатор от Карелии принял участие в заседании Экологического совета при республиканском правительстве. Темой встречи Совета, которым руководит Рашид Исмаилов, глава Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество», стали водные ресурсы и водные отношения.
Как отметил в своем вступительном слове Игорь Зубарев, сохранение и оздоровление водных объектов остается одной из важнейших задач экологической политики России. Совет Федерации в свою очередь уделяет большое внимание совершенствованию экологического законодательства. Профильный комитет палаты регионов работает над вопросами расширения ответственности производителей (РОП), создания комплексных систем мониторинга окружающей среды, регулирования обращения с отходами и загрязнения водоемов и лесов, защиты особо охраняемых природных территорий, поддержки Арктики, уточнил сенатор.
- Если говорить о Водном законодательстве, то самые последние его новеллы касаются ужесточения наказания для физических лиц за загрязнение водоемов и развития туристической инфраструктуры. Так, со следующего года предпринимателям, возводящим глэмпинги, кемпинги и модульные гостиницы, будет разрешен временный проезд по водоохранной зоне, - рассказал Игорь Зубарев.
При этом парламентарий отметил, в любом законе из экологической повестки всегда есть такая составляющая, как сохранность биологического многообразия.
- Бизнес должен развиваться, но не за счет ухудшения экологии наших водоемов. Поэтому любой инвестиционный проект, который реализуется в Карелии, крае рек и озер, должен быть направлен на сохранение природных богатств, - считает Игорь Зубарев.