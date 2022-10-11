Игорь Зубарев: Бюджет Карелии на 2023 год должен остаться социально ориентированным

Сенаторы от Карелии обсудили с премьер-министром правительства республики проект регионального бюджета на 2023 год.

Сенаторы от Карелии Игорь Зубарев и Владимир Чижов приняли участие в рабочем совещании с премьер-министром правительства региона Александром Чепиком. Темой встречи стал проект республиканского бюджета на 2023 год.

На прошлой неделе проект закона «О бюджете Республики Карелия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» был внесен в Законодательное собрание. На 15 ноября назначены публичные слушания по проекту бюджета, а 17 ноября карельские парламентарии рассмотрят документ в первом чтении.

Как отметила на встрече министр финансов республики Елена Антошина, в следующем году доходы бюджета запланированы в объеме 76,2 млрд рублей, расходы — 80 млрд рублей, дефицит составит 3,8 млрд рублей. Социально значимые расходы будут на уровне 51,9 млрд рублей. Они составят 64,9% от общего объема расходов бюджета и сконцентрированы в рамках госпрограмм, реализация которых направлена по повышение качества жизни.

В правительстве рассчитывают на поддержку сенаторов во время работы над проектом федерального бюджета во втором чтении, когда будут определены окончательные размеры дотаций, субсидий и субвенций регионам.

«Безусловно, Карелия нуждается в дополнительной финансовой помощи с учетом дефицитного бюджета. Но бюджет Карелии на 2023 год должен остаться социально ориентированным. Нам нельзя оказываться от исполнения всех своих социальных обязательств и принятых в регионе мер поддержки, включая помощь участникам спецоперации и их семьям», — считает Игорь Зубарев.

Кроме того, как отметил парламентарий, начатая ранее работа по важным для региона объектам должна быть продолжена. Среди них — строительство нового онкодиспансера, реконструкция загородных детских лагерей и канализационных очистных сооружений.

«Сегодня все понимают, в каких сложных условиях формируется бюджет. Но нам важно довести до логического конца проекты, в которых действительно нуждаются жители нашей республики», — подытожил парламентарий.