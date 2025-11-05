Игорь Зубарев: «День коренных народов должен стать одним из главных праздников для Карелии»

Официально установленный в России новый праздник привлечет внимание к проблемам и уникальной культуре коренных малочисленных народов Севера, считает сенатор от Карелии.

С 2026 года в России 30 апреля будут отмечать День коренных малочисленных народов. президент РФ Владимир Путин постановил учредить новый праздник в «целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации».

По мнению заместителя председателя Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатора от Карелии Игоря Зубарева, праздник привлечет внимание к проблемам и уникальной культуре коренных малочисленных народов Севера, нуждающихся в поддержке.

- Мы должны сохранять и развивать уникальные культурные традиции коренных малочисленных народов, повышать интерес детей и взрослых к их культуре. День коренных народов должен стать одним из главных праздников для Карелии, гордостью которой являются ее коренные жители – вепсы, карелы, - отметил Игорь Зубарев.

Сенатор напомнил, с 1 сентября следующего года вступит в силу закон, уточняющий порядок ведения рыболовства для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Находящиеся в реестре КМНС россияне смогут рыбачить для личных нужд на водоемах общего пользования в объемах, не превышающих годовой нормы вылова. Рыболовство с использованием маломерных судов и сетей для них будет свободным, без ежегодных заявок, и бесплатным.

- Ничто не должно мешать традиционному образу жизни и быту народам Севера. Продолжим оказывать поддержку нашим северянам с богатейшими традициями,- сказал парламентарий.