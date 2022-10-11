Игорь Зубарев: «Дополнительный отпуск позволит родителям детей-инвалидов чаще выезжать в санатории»

Новый закон, дающий право родителям детей-инвалидов брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд, позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию ребят с проблемами в здоровье, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

В минувшую среду, 30 ноября, Совет Федерации одобрил законопроект о дополнительном отпуске родителям и опекунам детей с ограниченными возможностями здоровья. Если раньше мамы и папы детей-инвалидов имели право на четыре дополнительных выходных ежемесячно, то после принятия поправок в Трудовой кодекс РФ они смогут накапливать эти дни и использовать их как полноценный отпуск.

Как отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев, одобренная Совфедом инициатива направлена на поддержку семей с детьми-инвалидами, развитию системы реабилитации и абилитации ребят с проблемами в здоровье.

«К сожалению, число детей с ограниченными возможностями здоровья растет. По данным статистики, в Карелии на 1 января 2022 года было 2948 таких ребятишек. Все мы прекрасно понимаем, насколько сложно приходится их родителям. Ухаживать за детьми-инвалидами – большой труд. Для этого нужны силы, время и средства. Дополнительный отпуск, который родители должны будут согласовать со своим работодателям, позволит таким семьям чаще выезжать в санатории, на отдых, даст возможность сменить обстановку. Родители смогут спокойно сопровождать своего ребенка во время санаторно-курортного лечения», - отметил парламентарий.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.