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Игорь Зубарев: Готовится 5 законопроектов в сфере аквакультуры и охраны водных биоресурсов

Новости. Общество
16:54, 04 Июня 2025
фото: Скриншот видео

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Профильный комитет Совфеда готовит сразу 5 законопроектов, которые помогут упорядочить работу предприятий аквакультуры и обеспечить охрану краснокнижных водных биологических ресурсов.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев доложил сегодня, 4 июня, на пленарном заседании Совета Федерации председателю палаты регионов Валентине Матвиенко об итогах выездного совещания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в Петрозаводск. В ходе рабочего визита сенаторы вместе с представителями органов власти Карелии, Вологодской и Ленинградской областей, органов исполнительной власти Российской Федерации обсудили вопросы правового регулирования товарной аквакультуры, и восстановления популяций рыб, занесенных в красную книгу России.

Игорь Зубарев отметил, помочь ситуации с доступностью рыбы в центральных регионах можно за счет ускоренного развития аквакультуры. Предприятия отрасли с 2014 увеличили объем выращивания в 2 раза (с 200 до 400 тысяч тонн) и сегодня вносят значительный вклад в объем производства рыбной продукции.  

«По результатам работы комитета, мы вышли на целый ряд решений позволяющих урегулировать важные для регионов вопросы, связанные с передачей федерального имущества в региональную собственность, организации межрегиональных туристических маршрутов. Инициировали передачу полномочий от Росприроднадзора к Росрыболовству в части охраны краснокнижных пород рыб», — сообщил парламентарий.

Кроме того, в ходе рабочей поездки в Карелию сенаторам удалось достичь договоренностей с Росрыболовством об увеличении на 52% выпуска молоди лосося в Онежское озеро. Благодаря этому с 2027 года ежегодный выпуск молоди составит 300 тысяч штук.

«С учетом выработанных подходов наш комитет готовит сразу 5 законопроектов, призванных помочь упорядочить работу предприятий аквакультуры и обеспечить охрану водных биологических ресурсов, занесенных в Красную Книгу России.

Считаем дальнейшее продвижение вопросов развития аквакультуры одной из основных задач комитета. Будем продолжать эту работу», — сказал Игорь Зубарев.

По мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, отрасль аквакультуры очень важная, быстро развивающаяся. Она вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

«А как у нас с кормами для рыб, которую мы разводим? Мы по-прежнему зависим на 100 процентов от импортных кормов?» — поинтересовалась спикер верхней палаты парламента у заместителя председателя профильного комитета Совфеда Игоря Зубарева.

«На данный момент в Карелии как минимум два завода по производству рыбных комбикормов запускаются в эксплуатацию. Каждый из них закроет все объемы по Северо-Западу точно. Компания «Инарктика» строит селекционный центр по производству посадочного материала. С этим у нас тоже были проблемы. Думаю, что мы в ближайшее время решим вопросы с импортозамещением в аквакультуре. Сейчас у нас уже 80 процентов отечественных кормов. К концу 2026 года можно будет полностью перейти на свои рыбные комбикорма», — считает сенатор от Карелии.

Валентина Матвиенко попросила Игоря Зубарева, поскольку Карелия активно занимается развитием аквакультуры, взять эти вопросы под свой личный контроль.

«Если нужен лишний толчок, давайте будем поддерживать всячески развитие собственных кормов, молоди и всего, что нужно для этой отрасли. В Совете Федерации вы будете лично за это отвечать», — подытожила председатель Совета Федерации.

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