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Игорь Зубарев: «Итоги прямой линии президента говорят об одном – все проблемы решаемы»

Новости. Политика
18:24, 14 Декабря 2023
фото: Совет Федерации

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Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» настраивает регионы на серьезную работу над проблемными вопросами, считает сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

На прямой линии глава государства Владимир Путин поставил перед собой задачи на новый президентский срок. Отвечая на вопросы журналистов и обычных граждан, он продемонстрировал абсолютную уверенность в дальнейшем устойчивом развитии России. Такое мнение высказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

«Какие бы тяжелые времена не были, страна продолжает идти вперед. Озвученная президентом статистика по итогам года в экономике настраивает на позитивный лад. Рост инвестиций в основной капитал составил 10%. Рост ВВП в 2023 году ожидается в 3,5%. А уровень безработицы достиг исторически низкого показателя в 2,9%. И эти цифры позволяют сохранить и продолжить социальные программы и проекты, которые помогают россиянам, включая жителей Карелии, улучшить качество свой жизни. Например, газификация. Президент не сомневается, что в стране будут заниматься этим вопросом. И для Карелии это очень важно. В этом году в республике построены 28 километров сетей, которые создали возможность подключения к природному одному газу 950 домовладений. А только в первом квартале 2024 года газ должен прийти в еще 458 домовладений», - сказал сенатор.

Среди важных тем, озвученных сегодня президентом, Игорь Зубарев отметил также планы по продлению действия семейной ипотеки и программы развития первичного звена. Глава государства обратил внимание и на необходимость развития внутреннего туризма.

«Хотя во время прямой линии и не прозвучало ни одного вопроса из Карелии, мы понимаем, что многие проблемы для разные регионов общие. Но итоги прямой линии президента говорят об одном – все проблемы решаемы», - подытожил парламентарий.

Прямая линия, которая в этом году была объединена с ежегодной большой пресс-конференцией, длилась сегодня 4 часа и 4 минуты. За это время президенту задали 67 вопросов.

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